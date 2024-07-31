Adian Napitupulu Cerita 3 Kali Nyaleg Tanpa Bagi-bagi Amplop di Depan Kader Perindo



JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu membagikan pengalamannya kepada para kader Partai Perindo di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) hari terakhir Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Pada kesempatan itu, Adian membagikan pengalamannya nyaleg sebanyak tiga kali tanpa bagi-bagi amplop hanya agar menang di Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Ya gue cuma cerita pengalaman, cerita tentang perjalanan, apa yang gue lakukan. Banyak yang kemudian ragu, ya dan gue tidak dalam keinginan untuk membuat orang percaya. Bahwa gue tidak menggunakan amplop dalam pileg sebanyak 3 kali. Ya orang gak percaya juga gak apa-apa sih. Ya pengalaman itu gue ceritakan,” ujarnya.