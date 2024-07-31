Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Diminta Patuhi Putusan Mahkamah Internasional Akhiri Pendudukan Ilegal di Palestina

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:34 WIB
Israel Diminta Patuhi Putusan Mahkamah Internasional Akhiri Pendudukan Ilegal di Palestina
Israel diminta mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina. (Foto: The Chardle)
PBB dan pakar Hak Asasi Manusia (HAM) independen pada hari Selasa memuji pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menggambarkan pendudukan Israel di Palestina sebagai “pelanggaran hukum” dan mendesak Israel untuk mematuhi keputusan tersebut dengan mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina.

“Pendapat penasehat tersebut menegaskan kembali norma-norma yang melarang aneksasi, pemukiman, segregasi rasial dan apartheid, dan harus dilihat sebagai sifat deklaratif dan mengikat Israel dan semua negara yang mendukung pendudukan,” kata para ahli dalam sebuah pernyataan, dikutip Rabu (31/7/2024).

“Pengadilan akhirnya menegaskan kembali sebuah prinsip yang tampaknya tidak jelas, bahkan bagi PBB: kebebasan dari pendudukan militer asing, segregasi rasial, dan apartheid sama sekali tidak dapat dinegosiasikan,” kata mereka.

Mereka menyambut baik pengakuan ICJ bahwa mengubah pendudukan menjadi aneksasi – sebagaimana dibuktikan dengan tindakan seperti menghancurkan rumah, menolak izin perumahan, dan perampasan tanah – melanggar norma jus cogens yang melarang penggunaan kekerasan untuk mencaplok wilayah pendudukan, dan disambut baik oleh pihak-pihak yang terlibat.

“Semoga keputusan bersejarah ini memulai realisasi hak dasar rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan perdamaian yang didasarkan pada kebebasan bagi semua orang,” kata para ahli.

Mereka memperingatkan tentang intensifnya serangan terhadap penduduk sipil di Gaza dan sumber daya alam mereka setelah adanya pendapat penasihat pada 19 Juli.

“Israel harus mematuhi pendapat penasehat ini, dan perintah ICJ lainnya yang dikeluarkan tahun ini,” kata mereka. “Israel harus berhenti bertindak seolah-olah berada di atas hukum.”

 

