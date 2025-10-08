Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |19:20 WIB
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menolak atlet Israel berlaga di Jakarta. Sebagai orang nomor satu di Jakarta, ia mengaku tidak akan memberi izin. Diketahui, Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya telah menyimpulkan Israel telah melakukan genosida di Gaza.

"Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan," kata Pramono kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Pramono menjelaskan, terkait keberatannya atas kedatangan atlet Israel itu butuh dukungan beberapa pihak. Di sisi lain, kedatangan atlet tersebut berpotensi menyulut kemarahan warga.

"Dan kalau saya, yang paling penting visanya gak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta. Karena gak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini Ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya Itu bertanding di Jakarta," ujarnya

"Dan pasti akan menyulut membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini," tegas politikus PDIP tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175227/khalil_al_hayya-oTm2_large.jpg
Hamas Siap Capai Kesepakatan Damai, tapi Satu Syarat Wajib Dipenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175096/free-URnP_large.jpg
Massa Pro Palestina di Kedubes AS: Tembus Blokade Gaza dan Hentikan Genosida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160174/sugiono-ou1A_large.jpg
Menlu: Rakyat Palestina akan Selalu Diperjuangkan Pemerintah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160128/aksi_bela_palestina-Fatp_large.jpg
Massa Aksi Bela Palestina Desak Mesir-Yordania Buka Akses Bantuan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160089/aksi_bela_palestina-KYe6_large.jpg
Hadiri Aksi Bela Palestina, Menlu Sugiono: RI Bakal Kirim 10.000 Ton Beras ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/338/3159956/palestina-nCBG_large.jpg
Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement