Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menolak atlet Israel berlaga di Jakarta. Sebagai orang nomor satu di Jakarta, ia mengaku tidak akan memberi izin. Diketahui, Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya telah menyimpulkan Israel telah melakukan genosida di Gaza.

"Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan," kata Pramono kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Pramono menjelaskan, terkait keberatannya atas kedatangan atlet Israel itu butuh dukungan beberapa pihak. Di sisi lain, kedatangan atlet tersebut berpotensi menyulut kemarahan warga.

"Dan kalau saya, yang paling penting visanya gak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta. Karena gak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini Ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya Itu bertanding di Jakarta," ujarnya

"Dan pasti akan menyulut membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini," tegas politikus PDIP tersebut.

(Fahmi Firdaus )