Ledakan Terjadi di Pamekasan, Satu Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit

PAMEKASAN - Ledakan terjadi di sebuah warung di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanak, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (1/8/2024). Ledakan berlangsung sekitar pukul 11.00 Wib

Satu seorang warga dikabarkan mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Korban kini dibawa ke rumah sakit setempat.

Dalam vidio yang di unggah akun @infomdr, terlihat sejumlah petugas kepolisian memasang garis polisi di warung tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah personel diterjunakan termasuk Tim Gegana Brimob Polda Jatim.

Belum diketahui pasti apa penyebab dari ledakan dasyat tersebut karena pihak kepolisian saat ini masih melalukan olah Tempat Kejadian perkara (TKP).