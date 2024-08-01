Lokasi Penangkapan Terduga Teroris di Kota Batu Hanya Berjarak 2 Km dari Polres

BATU - Kepolisian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pasca penangkapan tiga terduga teroris. Apalagi, lokasi penangkapan terduga teroris di Perumahan Bunga Tanjung Kavling 34 RT 1 RW 8 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, hanya berjarak tidak sampai dua kilometer dari Polres Batu dan Kantor DPRD Kota Batu.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengungkapkan, akan dilakukan pengawasan kepada rumah-rumah yang disewakan di wilayah Kota Batu. Pihaknya akan menggandeng Pemkot dan jajaran lingkungan setempat untuk mengintensifkan pengawasan.

"Nanti untuk rumah-rumah yang disewakan akan kami bawa diskusi dengan Pak PJ Wali Kota Malang. Ini sebagai contoh bagaimana mengelola menjadi lebih bagus lagi. Agar tidak terjadi hal yang serupa, termasuk nanti pengamanan di tempat-tempat ibadah," ucap AKBP Andi Yudha Pranata, usai penggeledahan di rumah terduga teroris di Kota Batu, Kamis sore (1/8/2024).

Andi mengingatkan agar warga Kota Batu juga saling peduli satu sama lain. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pergerakan terduga teroris di Kota Batu. Apalagi penggerebekan teroris di Kota Batu bukanlah kali pertama, mengingat di tahun 2005 teroris bernama dr. Azahari yang paling dicari juga berhasil ditembak mati di sebuah villa di kawasan Songgokerto, Kota Batu.

"(Mengatasinya) Saling kenal tetangga, saya yakin bisa mencegah hal demikian. Kalau ada yang demikian bisa menyampaikan pada Pak Bhabin atau perangkat-perangkat yang ada," kata dia.

Di sisi lain, Ketua RT 1 RW 8 Yulianto mengakui lingkungan di Perumahan Bunga Tanjung di sekitar lokasi rumah yang dijadikan tempat tinggal teroris, lingkungannya tertutup. Hal ini berbeda dengan deretan rumah di Perumahan Bunga Tanjung di depan yang lebih terbuka.