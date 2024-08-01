Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Lokasi Penangkapan Terduga Teroris di Kota Batu Hanya Berjarak 2 Km dari Polres

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |21:52 WIB
Lokasi Penangkapan Terduga Teroris di Kota Batu Hanya Berjarak 2 Km dari Polres
TKP penangkapan terduga teroris di Kota Batu hanya berjarak 2 Km dari Polres (Foto: Okezone/Avirista)
A
A
A

BATU - Kepolisian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pasca penangkapan tiga terduga teroris. Apalagi, lokasi penangkapan terduga teroris di Perumahan Bunga Tanjung Kavling 34 RT 1 RW 8 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, hanya berjarak tidak sampai dua kilometer dari Polres Batu dan Kantor DPRD Kota Batu.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengungkapkan, akan dilakukan pengawasan kepada rumah-rumah yang disewakan di wilayah Kota Batu. Pihaknya akan menggandeng Pemkot dan jajaran lingkungan setempat untuk mengintensifkan pengawasan.

"Nanti untuk rumah-rumah yang disewakan akan kami bawa diskusi dengan Pak PJ Wali Kota Malang. Ini sebagai contoh bagaimana mengelola menjadi lebih bagus lagi. Agar tidak terjadi hal yang serupa, termasuk nanti pengamanan di tempat-tempat ibadah," ucap AKBP Andi Yudha Pranata, usai penggeledahan di rumah terduga teroris di Kota Batu, Kamis sore (1/8/2024).

Andi mengingatkan agar warga Kota Batu juga saling peduli satu sama lain. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pergerakan terduga teroris di Kota Batu. Apalagi penggerebekan teroris di Kota Batu bukanlah kali pertama, mengingat di tahun 2005 teroris bernama dr. Azahari yang paling dicari juga berhasil ditembak mati di sebuah villa di kawasan Songgokerto, Kota Batu.

"(Mengatasinya) Saling kenal tetangga, saya yakin bisa mencegah hal demikian. Kalau ada yang demikian bisa menyampaikan pada Pak Bhabin atau perangkat-perangkat yang ada," kata dia.

Di sisi lain, Ketua RT 1 RW 8 Yulianto mengakui lingkungan di Perumahan Bunga Tanjung di sekitar lokasi rumah yang dijadikan tempat tinggal teroris, lingkungannya tertutup. Hal ini berbeda dengan deretan rumah di Perumahan Bunga Tanjung di depan yang lebih terbuka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182057//ledakan-iCNf_large.jpg
Densus 88 Polri Dalami Unsur Terorisme pada Ledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/624/3182035//sma_72-9kX5_large.jpg
Ledakan Terjadi di SMAN 72 Jakarta Usai TKA, Netizen: Untung Tesnya Sudah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177416//kkb-VBpT_large.jpg
Biadab! KKB Papua Tembaki Warga Sipil di Kali Semen, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969//terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730//yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707//yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement