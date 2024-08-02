Sudah 67 Pekerja Migran Asal NTT yang Meninggal Dunia Tahun Ini

KUPANG - Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menerima 1 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal wilayah setempat yang meninggal di luar negeri.

PMI yang meninggal dunia kali ini diketahui bernama Kopong Boli. Dia berasal dari Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Almarhum meninggal di Malaysia dalam usia 50 tahun.

"Jenazah PMI ini berasal dari Desa Kiwang Ona, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur," beber Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, Jumat (2/8/2024).

Hamida mengatakan, almarhum Kopong Boli menambah panjang daftar PMI asal NTT yang meninggal di negeri orang. Sejak awal 2024, kata dia, sudah ada 60-an jenazah yang difasilitasi pemulangannya oleh BP3MI NTT.

"Jadi, total PMI asal NTT yang meninggal di luar negeri hingga saat ini sebanyak 67 orang," ungkapnya.

Jenazah Kopong Boli, dikatakannya, tiba di Kargo Bandara El Tari Kupang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 448 pada pukul 12.45 Wita, Kamis (1/8).