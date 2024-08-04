Israel Bakal Gempur Khan Younis Pasca Serangan Roket, Warga Palestina Diminta Mengungsi

JAKARTA - Militer Israel menyerukan kepada warga Palestina di beberapa lingkungan Khan Younis untuk mengungsi ke “zona kemanusiaan” yang ditetapkan. Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya korban dalam operasi IDF.

Demikian menukil dari Timesofisrael, Minggu (4/8/2024).

Respons tersebut disampaikan menyusul adanya serangkaian serangan roket baru-baru ini terhadap Israel dari Jalur Gaza selatan. Juru Bicara IDF Kolonel Avichay Adraee, menerbitkan daftar zona yang perlu dievakuasi bersamaan dengan pengumuman tersebut.

IDF, kata Adraee akan “beroperasi secara paksa” melawan kelompok teror di wilayah Khan Younis setelah serangan roket tersebut.

Diketahui, ketegangan di Asia Barat semakin memanas menyusul tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Banyak pihak yang menyatakan, bakal melakukan aksi balas dendam, menyusul tudingan terhadap Israel berada di balik pembunuhan tersebut.

(Arief Setyadi )