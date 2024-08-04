Situasi Memanas, WNI Diimbau Tak Pelesiran ke Lebanon, Iran dan Israel

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau masyarakat Indonesia tidak melakukan perjalanan atau bepergian ke Lebanon, Iran, dan Israel saat ini. Sebab, situasi tengah memanas di negara tersebut.

Mengutip laman resmi Kemlu, Minggu (4/8/2024) imbauan untuk tidak bepergian ke negara-negara tersebut hingga kondisi konflik kedua negara tersebut membaik.

"Mencermati perkembangan kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini, demi keselamatan dan keamanan, kami mengimbau kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, Iran dan Israel, sampai kondisi keamanan membaik," tulis Pernyataan Resmi Kemlu dikutip.

Kemlu juga mengimbau bagi WNI yang saat ini berada di ketiga negara tersebut untuk mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diberikan oleh Perwakilan Indonesia di Timur Tengah.

Spesifik untuk para WNI yang berada di Negara Lebanon, diimbau untuk segera meninggalkan wilayah tersebut mengingat situasi yang tengah memanas.

Bagi WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Hotline:

1. KBRI Beirut: +961 7 0817 310

2. KBRI Tehran: +989 0 2466 8889

3. KBRI Amman: +962 7 7915 0407

4. Direktorat Perlindungan WNI: +62 812 9007 0027.



(Arief Setyadi )