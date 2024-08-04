Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situasi Memanas, WNI Diimbau Tak Pelesiran ke Lebanon, Iran dan Israel

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |22:04 WIB
Situasi Memanas, WNI Diimbau Tak Pelesiran ke Lebanon, Iran dan Israel
Tentara Israel di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau masyarakat Indonesia tidak melakukan perjalanan atau bepergian ke Lebanon, Iran, dan Israel saat ini. Sebab, situasi tengah memanas di negara tersebut.

Mengutip laman resmi Kemlu, Minggu (4/8/2024) imbauan untuk tidak bepergian ke negara-negara tersebut hingga kondisi konflik kedua negara tersebut membaik.

"Mencermati perkembangan kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini, demi keselamatan dan keamanan, kami mengimbau kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, Iran dan Israel, sampai kondisi keamanan membaik," tulis Pernyataan Resmi Kemlu dikutip.

Kemlu juga mengimbau bagi WNI yang saat ini berada di ketiga negara tersebut untuk mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diberikan oleh Perwakilan Indonesia di Timur Tengah.

Spesifik untuk para WNI yang berada di Negara Lebanon, diimbau untuk segera meninggalkan wilayah tersebut mengingat situasi yang tengah memanas.

Bagi WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Hotline:

1. KBRI Beirut: +961 7 0817 310
2. KBRI Tehran: +989 0 2466 8889
3. KBRI Amman: +962 7 7915 0407
4. Direktorat Perlindungan WNI: +62 812 9007 0027.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/18/3069089/ibrahim_aqil-YLux_large.jpg
Daftar 7 Pemimpin Tinggi Hizbullah Tewas di Tangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/18/3069085/ledakan_bom-uP0b_large.jpg
Israel Gunakan Bom Penghancur Bunker Buatan AS untuk Bunuh Pemimpin Hamas, Salah Satu Terbesar di Era Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/18/3067691/bersiap_perang_darat-hkgZ_large.jpg
Israel Rencanakan Perang Darat ke Labanon, AS Peringatkan Perang Terbuka di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/18/3067310/yasmina_nassar-SliV_large.jpg
Pesan Menyentuh Bocah 6 Tahun Sebelum Dibunuh Rudal Israel, Bikin Nangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/18/3066806/rudal_hizbullah-zsGk_large.jpg
Korban Serangan Israel Tembus 492 Orang, PBB Hanya Bilang Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/18/3066723/benjamin_netanyahu-bh9i_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan Ratusan Warga Lebanon, Netanyahu: Kami Akan Menyakitinya dengan Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement