HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Kirim Surat Pertamanya ke Hizbullah, Apa Isinya?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |14:24 WIB
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Kirim Surat Pertamanya ke Hizbullah, Apa Isinya?
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar (Reuters)
A
A
A

BEIRUT - Pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Hizbullah Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah, atas dukungan mereka dalam konflik dengan Israel. Ini merupakan pesan pertama Sinwar sejak menjadi pemimpin Hamas pada Agustus 2024. 

Hizbullah yang didukung Iran telah melancarkan serangan terhadap Israel selama hampir setahun dalam konflik di perbatasan Lebanon-Israel. Ini terjadi bersamaan dengan perang Gaza. Hizbullah mengatakan serangannya bertujuan untuk mendukung Palestina.

"Tindakan Anda yang diberkati telah mengungkapkan solidaritas Anda di garis depan Poros Perlawanan, mendukung dan terlibat dalam pertempuran," kata Sinwar kepada Nasrallah, menurut penyiar Hizbullah al-Manar, melansir Reuters, Sabtu (14/9/2024).

Sinwar tidak muncul di depan umum sejak serangan 7 Oktober. Ia dianggap menjalankan perang dari terowongan di bawah Gaza. Ini adalah kedua kalinya dalam minggu ini ia dilaporkan mengirim surat. 

Hamas mengatakan, pada Selasa bahwa ia telah mengirim surat ucapan selamat kepada Presiden Aljazair Abdulmadjid Tebboune setelah dirinya terpilih kembali.

Hizbullah adalah faksi paling kuat dalam aliansi kelompok-kelompok yang didukung Iran yang dikenal sebagai Poros Perlawanan, yang juga telah memasuki medan pertempuran dengan serangan dari Yaman dan Irak untuk mendukung Hamas selama perang Gaza.

Pada hari-hari awal konflik, mantan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, mengisyaratkan rasa frustrasi atas skala intervensi Hizbullah. Ia berterima kasih kepada kelompok tersebut, tetapi mengatakan "pertempuran membutuhkan lebih banyak".

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
