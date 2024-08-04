Kereta Api Tabrak Mobil di Lampung hingga Terseret 50 Meter, Korban 5 Orang

Kereta api tabrak mobil di Lampung. (Foto: Dok Polisi)

LAMPUNG - Kecelakaan antara Kereta Api (KA) Baratarahan dengan mobil minibus terjadi di perlintasan resmi tak terjaga di Jalan Sebiay Hajimena, Minggu (4/8/2024) pukul 12.21 WIB. Kecelakaan itu mengakibatkan lima orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dievakuasi ke dua rumah sakit.

Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Azhar Zaki Assjari membenarkan peristiwa tersebut. Zaki menjelaskan, KA Baratarahan 3007 yang beroperasi dengan rute Tanjung Enim Baru-Tarahan menabrak sebuah mobil Sigra berwarna putih dengan nomor kendaraan BE 1170 TD.

Menurut Zaki, KA Baratarahan 3007 tersebut menabrak mobil di KM 20+5, pada petak jalan antara Stasiun Gedung Ratu dan Stasiun Labuhanratu.