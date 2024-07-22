Pria Coba Bunuh Diri Terobos Palang Pintu Kereta Api, Tangannya Langsung Putus

LAMPUNG – Warga di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tanjung Karang Timur atau tepatnya di bawah flyover Gajah Mada, dikejutkan dengan aksi percobaan bunuh diri seorang pria bernama Edwin (30). Edwin nekat menerobos palang pintu rel kereta api hingga mengakibatkan tangannya putus, Senin (22/7/2024) sekitar pukul 14.20 wib.

Salah seorang warga, Ikhwan mengatakan, saat kejadian warga Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur itu nekat menerobos palang pintu dan berusaha masuk ke kolong kereta api.

BACA JUGA: Mahasiswi Nekat Bunuh Diri dari Lantai 12 Bank Jambi Diduga Akibat Stres

"Iya mau bundir (bunuh diri) sengaja gitu, kejadiannya cepat banget. Orang-orang di sekitar langsung narik korban," ujarnya.

Sementara Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Kurmen Rubiyanto membenarkan bahwa korban hendak melakukan percobaan bunuh diri.