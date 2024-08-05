Kronologi Anggota TNI Dianiaya dan Dibacok Geng Motor di Medan

MEDAN - Anggota TNI dari Batalyon Infantri 100/Prajurit Setia bernama Prada Defliadi Susanto dianiaya geng motor di Jalan Guru Patimpus, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Minggu 4 Agustus 2024 dini hari. Akibat, Defliadi mengalami luka bacok serius di bagian kepala, tangan, dan paha.

Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Rico Siagian mengatakan bahwa Defliadi sudah melaporkan kasus menimpanya ke Polrestabes Medan.

"Setelah kejadian, beberapa identitas pelaku sudah diketahui dan satu orang pelaku sudah diamankan dari rumah yang bersangkutan atas nama DM," kata Rico, Senin (5/8/2024).

Informasi yang dihimpun, penyerangan itu terjadi saat Prada Defliadi dan sekira delapan orang rekannya sedang makan di salah satu warung angkringan di Jalan Guru Patimpus pada dini hari.

Tak lama setelah itu, puluhan anggota geng motor SL datang mengendarai dua mobil dan lima sepeda motor. Di sana terjadi keributan. Meski pun korban dan rekannya sudah mengaku sebagai anggota TNI, para pelaku tetap menantang hingga akhirnya terjadi perkelahian.