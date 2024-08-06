Jelang Pilkada 2024, Perindo Terus Jalin Komunikasi dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi

JAKARTA - Partai Perindo menyatakan rutin menjalin komunikasi dengan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Victor Sianipar setelah menerima kunjungan Mahyeldi di Kantor DPP Perindo pada Selasa (6/8/2024).

"Komunikasi sudah berjalan dengan sangat baik, dan kita tadi sudah banyak diskusi dengan Mba Ketum (Angela Tanoesoedibjo) juga terkait prestasi-prestasi beliau selama ini memimpin Sumbar," kata Michael.

"Dan banyak sekali pengalaman beliau yang menunjukkan beliau adalah pemimpin yang merakyat yang dicintai masyarakat Sumbar," sambungnya.