Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situasi Timur Tengah Kritis, AS Desak Negara Lain Tekan Iran Tak Lakukan Eskalasi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |11:16 WIB
Situasi Timur Tengah Kritis, AS Desak Negara Lain Tekan Iran Tak Lakukan Eskalasi
AS desak negara lain tekan Iran hentikan eskalasi di Timur Tengah (Foto: AP)
A
A
A

IRAN - Amerika Serikat (AS) telah mendesak negara-negara lain melalui jalur diplomatik untuk menekan Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah (Timteng) tidak menguntungkan mereka. Hal ini diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri pada Senin (5/8/2024). Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut kejadian itu sebagai momen kritis bagi kawasan tersebut.

Blinken mengatakan Washington terlibat dalam diplomasi yang intens, hampir sepanjang waktu untuk membantu meredakan ketegangan di tengah kekhawatiran Iran sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel.

"Semua pihak harus menahan diri dari eskalasi," kata Blinken saat upacara penandatanganan dengan mitranya dari Australia di Washington.

"Semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Eskalasi tidak menguntungkan siapa pun. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik, lebih banyak kekerasan, lebih banyak ketidakamanan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, minggu lalu, sebuah serangan yang memicu ancaman balas dendam terhadap Israel dan memicu kekhawatiran lebih lanjut bahwa konflik di Gaza berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas.

Iran menyalahkan Israel dan mengatakan akan menghukumnya. Pejabat Israel belum mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Iran mendukung Hamas, yang berperang dengan Israel di Gaza, dan juga kelompok Lebanon Hizbullah, yang komandan militer seniornya Fuad Shukr tewas dalam serangan Israel di Beirut pada minggu lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183244//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-TcWl_large.jpg
Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183199//citra_satelit_menunjukkan_israel_menghancurkan_ribuan_bangunan_di_gaza_sejak_gencatan_senjata-5ZCl_large.jpg
Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza Sejak Gencatan Senjata Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056//menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049//israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182503//terowongan-6WPq_large.jpg
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement