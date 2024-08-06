Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Tentara AS Terluka dalam Serangan Roket Terhadap Pangkalan di Irak

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |11:38 WIB
5 Tentara AS Terluka dalam Serangan Roket Terhadap Pangkalan di Irak
5 tentara AS dalam serangan roket terhadap pangkalan di Irak (Foto: Google Earth)
IRAK – Setidaknya lima tentara Amerika Serikat (AS) terluka dalam serangan terhadap pangkalan militer di Irak pada Senin (5/8/2024). Serangan ini terjadi saat Timur Tengah bersiap menghadapi kemungkinan gelombang serangan baru oleh Iran dan sekutunya menyusul pembunuhan pemimpin senior kelompok Hamas dan Hizbullah pada minggu lalu.

Sumber keamanan Irak mengatakan dua roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara al Asad di Irak barat. Satu sumber keamanan Irak mengatakan roket itu jatuh di dalam pangkalan. Tidak jelas apakah serangan itu terkait dengan ancaman Iran untuk membalas pembunuhan tersebut.

Pejabat AS, yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, mengatakan salah satu warga Amerika yang terluka mengalami luka serius. Jumlah korban didasarkan pada laporan awal yang masih dapat berubah.

"Personel pangkalan sedang melakukan penilaian kerusakan pascaserangan," terang salah satu pejabat.

Pada minggu lalu AS melakukan serangan di Irak terhadap orang-orang yang menurut pejabat AS adalah militan yang bersiap meluncurkan pesawat nirawak dan menjadi ancaman bagi pasukan AS dan koalisi.

AS telah mengamati apakah Iran akan menepati janjinya untuk menanggapi pembunuhan Haniyeh dua hari lalu di Teheran, salah satu dari serangkaian pembunuhan tokoh senior dalam kelompok militan Palestina saat perang antara Israel dan Hamas di Gaza berkecamuk.

 

