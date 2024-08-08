Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari Duta Besar LBBP 10 Negara Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |07:07 WIB
Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari Duta Besar LBBP 10 Negara Hari Ini
Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari Duta Besar LBBP 10 Negara Hari Ini/BPMI
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari 10 negara sahabat pada hari ini Kamis (8/8/2024).

"Kamis, 8 Agustus 2024, Bapak Presiden rencananya akan menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari 10 negara sahabat, baik yang designate resident maupun non-resident," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8/2024).

Kesepuluh negara tersebut yaitu Brunei Darussalam, Republik Kuba, Republik Tunisia, Federasi Rusia, Republik Bulgaria, Papua Nugini, Amerika Serikat, Republik Lituania, Republik Makedonia Utara dan Republik Slovenia.

"Upacara tersebut akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada pukul 09.30 WIB," kata Yusuf.

Sekadar diketahui, pada kemarin Rabu (7/8), Presiden Jokowi telah meresmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium PT Indonesia BTR New Energy Material yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. 

"Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan ini diharapkan bisa menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden," kata Yusuf.

(Fahmi Firdaus )

      
