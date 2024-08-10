Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Kronologi Pesawat di Brasil Jatuh hingga Tewaskan 61 Penumpang

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |03:55 WIB
Ini Kronologi Pesawat di Brasil Jatuh hingga Tewaskan 61 Penumpang
Lokasi jatuhnya pesawat di Brasil (foto: bbc)
JAKARTA - Sebanyak 61 penumpang tewas saat pesawat berjenis ATR 72-500 buatan Prancis terjatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil, pada Jumat 9 Agustus 2024.

Pesawat ini dioperasikan maskapai penerbangan domestik Voepass. Pesawat jatuh di Kota Vinhedo, Sao Paolo, ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana selatan, ke Bandara Internasional Guarulhos Sao Paulo.

Berdasarkan lansiran dari bbc.com pada Sabtu (10/8/2024). Angkatan Udara Brasil baru saja merilis beberapa rincian yang mengonfirmasi penerbangan Voepass meninggalkan Cascavel menuju Bandara Guarulhos di São Paulo.

“Penerbangan berlangsung normal hingga pukul 13:20 (16:20 BST). Namun, mulai pukul 13:21 dan seterusnya, pesawat tidak menanggapi panggilan dari São Paulo Approach Control, juga tidak menyatakan keadaan darurat atau laporan berada dalam cuaca buruk. kondisi hilangnya kontak radar terjadi pada 13.22," kata Angkatan Udara Brasil.

 

