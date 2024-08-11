Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Cagub NTB Umi Rohmi, Warga: Harapannya Perempuan Bisa Lebih Maju

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:04 WIB
Dukung Cagub NTB Umi Rohmi, Warga: Harapannya Perempuan Bisa Lebih Maju
Cagub NTB Sitti Rohmi Djalillah menyapa pedagang UMKM di CFD Mataram (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK - Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah yang membuat heboh arena Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram, Minggu (11/8/2024). 

Mereka pun menyampaikan asprasinya kepada perempuan yang karib disapa Umi Rohmi itu. Salah satunya Mila. Dia berharap, Umi Rohmi bisa membawa kaum perempuan NTB lebih maju lagi ke depan.

"Harapannya kaum perempuan bisa lebih maju dan berdaya saing, Kemudian (perempuan bisa) tetap eksis," ujarnya di lokasi.

Sementara itu, warga lainnya Diah menambahkan bahwa dirinya mendukung Umi Rohmi lantaran sikapnya yang dikenal down to earth. Umi Rohmi, kata dia, merupakan sosok yang merangkum semua kalangan di NTB.

"Saya ingin pemimpin yang tidak hanya cerdas tapi empatinya baik jadi tidak hanya pintar.  Ada banget dibeliau (Umi Rohmi) down to earth dan selalu merangkul," ujar Diah.

Ibu rumah tangga itu menambahkan bahwa jika Umi Rohmi terpilih jadi Gubernur NTB diharapkan bisa sukses dalam melayani warga, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. "Mempermudah akses BPJS Kesehatan dan pendidikan dan menekan stunting," imbuhnya.

Di sisi lain, warga lainnya Lery berharap Umi Rohmi mampu menertibkan parkir liar yang ada di Lombok. "Tertibkan parkir liar dan semeraut dan tidak tertib. Untuk apa ada aparat kalau tidak ditertibkan itu aja tambahannya," tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement