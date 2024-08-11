Dukung Cagub NTB Umi Rohmi, Warga: Harapannya Perempuan Bisa Lebih Maju

LOMBOK - Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah yang membuat heboh arena Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram, Minggu (11/8/2024).

Mereka pun menyampaikan asprasinya kepada perempuan yang karib disapa Umi Rohmi itu. Salah satunya Mila. Dia berharap, Umi Rohmi bisa membawa kaum perempuan NTB lebih maju lagi ke depan.

"Harapannya kaum perempuan bisa lebih maju dan berdaya saing, Kemudian (perempuan bisa) tetap eksis," ujarnya di lokasi.

Sementara itu, warga lainnya Diah menambahkan bahwa dirinya mendukung Umi Rohmi lantaran sikapnya yang dikenal down to earth. Umi Rohmi, kata dia, merupakan sosok yang merangkum semua kalangan di NTB.

"Saya ingin pemimpin yang tidak hanya cerdas tapi empatinya baik jadi tidak hanya pintar. Ada banget dibeliau (Umi Rohmi) down to earth dan selalu merangkul," ujar Diah.

Ibu rumah tangga itu menambahkan bahwa jika Umi Rohmi terpilih jadi Gubernur NTB diharapkan bisa sukses dalam melayani warga, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. "Mempermudah akses BPJS Kesehatan dan pendidikan dan menekan stunting," imbuhnya.

Di sisi lain, warga lainnya Lery berharap Umi Rohmi mampu menertibkan parkir liar yang ada di Lombok. "Tertibkan parkir liar dan semeraut dan tidak tertib. Untuk apa ada aparat kalau tidak ditertibkan itu aja tambahannya," tukasnya.