Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang 2 Bulan, Lansia di Alor Ditemukan Tak Bernyawa di Kebun

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |17:37 WIB
Hilang 2 Bulan, Lansia di Alor Ditemukan Tak Bernyawa di Kebun
Mayat Lansia ditemukan di kebun (Ilustrasi/Foto: Freepik)
A
A
A

ALOR - Penemuan mayat sesosok wanita lanjut usia (lansia) menggegerkan warga di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Korban ditemukan di sebuah kebun oleh warga setempat. Penemuan ini langsung dilaporkan warga ke kepala desa, lalu ke Pospol Subsektor setempat dan Polsek Pantar Barat. 

Kapolsek Pantar Barat melalui Kepala Pospol Subsektor Pantar Tengah, Aipda Theofilus Martin Mau mengatakan, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian (TKP) usai mendapat informasi pada Kamis 8 Agustus 2024. 

"Informasi yang kami dapat, warga atas nama Napolion Siganu bersama anaknya hendak pergi ke kebun sekitar pukul 15.00 Wita. Saat melewati area tersebut, mereka mendapati mayat seorang perempuan yang ia duga adalah SKT (78),” kata Aipda Mau, Minggu (11/8/2024). 

Warga penemu tersebut, tuturnya, dengan segera menyampaikan temuannya ke Markus Tukang, keluarga korban. Markus bersama warga setempat pun langsung bergegas ke lokasi. 

"Sesampainya di lokasi, Markus dan beberapa warga mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah benar SKT (78). Setelah penemuan tersebut, pihak keluarga segera membawa jenazah kembali ke rumah,” tuturnya.

Menurut keluarga korban, Aipda Mau mengatakan, SKT sudah 2 bulan menghilang dari rumah, yakni sejak 1 Juni 2024. Pihak keluarga sempat berusaha mencari, tapi tak kunjung ditemukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181861//wamenkes-3gI8_large.jpg
Cek Kesehatan Lansia, Wamenkes: Cegah Timbulnya Komplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement