Hilang 2 Bulan, Lansia di Alor Ditemukan Tak Bernyawa di Kebun

ALOR - Penemuan mayat sesosok wanita lanjut usia (lansia) menggegerkan warga di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Korban ditemukan di sebuah kebun oleh warga setempat. Penemuan ini langsung dilaporkan warga ke kepala desa, lalu ke Pospol Subsektor setempat dan Polsek Pantar Barat.

Kapolsek Pantar Barat melalui Kepala Pospol Subsektor Pantar Tengah, Aipda Theofilus Martin Mau mengatakan, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian (TKP) usai mendapat informasi pada Kamis 8 Agustus 2024.

"Informasi yang kami dapat, warga atas nama Napolion Siganu bersama anaknya hendak pergi ke kebun sekitar pukul 15.00 Wita. Saat melewati area tersebut, mereka mendapati mayat seorang perempuan yang ia duga adalah SKT (78),” kata Aipda Mau, Minggu (11/8/2024).

Warga penemu tersebut, tuturnya, dengan segera menyampaikan temuannya ke Markus Tukang, keluarga korban. Markus bersama warga setempat pun langsung bergegas ke lokasi.

"Sesampainya di lokasi, Markus dan beberapa warga mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah benar SKT (78). Setelah penemuan tersebut, pihak keluarga segera membawa jenazah kembali ke rumah,” tuturnya.

Menurut keluarga korban, Aipda Mau mengatakan, SKT sudah 2 bulan menghilang dari rumah, yakni sejak 1 Juni 2024. Pihak keluarga sempat berusaha mencari, tapi tak kunjung ditemukan.