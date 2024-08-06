Warga Sukabumi Digegerkan Penemuan Mayat Berlumuran Darah di Trotoar Jalan

SUKABUMI - Lutfi Fauzi Hadil (37) ditemukan tewas di depan toko Jalan Cikiray, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga alami kematian tidak wajar, karena terdapat luka memar pada sekujur tubuhnya.

Warga Kampung Kebon Kalapa RT 002/016, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, ditemukan sudah tidak bernyawa dalam keadaan tergeletak di trotoar jalan.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Senin (5/8/2024) diketahui sekira pukul 00.16 WIB. Korban ditemukan warga tepat di depan toko stempel Arvan, Jalan Cikiray, Kota Sukabumi.

"Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat memberitahukan adanya seseorang laki laki yang tergeletak di TKP. Kemudian piket Polsek Cikole mengecek adanya laporan tersebut," ujar Rita, Selasa (6/8/2024).