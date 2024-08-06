Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Sukabumi Digegerkan Penemuan Mayat Berlumuran Darah di Trotoar Jalan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |11:11 WIB
Warga Sukabumi Digegerkan Penemuan Mayat Berlumuran Darah di Trotoar Jalan
Mayat pria di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Lutfi Fauzi Hadil (37) ditemukan tewas di depan toko Jalan Cikiray, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga alami kematian tidak wajar, karena terdapat luka memar pada sekujur tubuhnya.

Warga Kampung Kebon Kalapa RT 002/016, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, ditemukan sudah tidak bernyawa dalam keadaan tergeletak di trotoar jalan.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Senin (5/8/2024) diketahui sekira pukul 00.16 WIB. Korban ditemukan warga tepat di depan toko stempel Arvan, Jalan Cikiray, Kota Sukabumi.

"Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat memberitahukan adanya seseorang laki laki yang tergeletak di TKP. Kemudian piket Polsek Cikole mengecek adanya laporan tersebut," ujar Rita, Selasa (6/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175362//lokasi_penemuan_mayat_terapis_di_jaksel-rL50_large.jpg
Kasus Kematian Terapis Pejaten, Polisi Koordinasi dengan Dukcapil Pastikan Identitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174028//penemuan_mayat_terapi_muda-WSMv_large.jpg
Misteri Kematian Terapis Muda di Pejaten, Ada Luka Lecet di Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171666//kosan_lokasi_penemuan_mayat_bocah-sDc9_large.jpg
Kasus Bocah 8 Tahun Tewas di Indekos Penjaringan, Polisi Periksa 5 Saksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193//mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167913//ibu_dan_dua_anak_ditemukan_tewas-jZVf_large.jpg
Bandung Geger! Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164854//cacing-O70C_large.jpg
Heboh Gen Z Ramai-Ramai Minum Obat Cacing Usai Kasus Balita di Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement