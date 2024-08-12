Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Ketar-ketir, Pasukan Ukraina Terus Merangsek Maju hingga 30 Km ke Dalam Wilayah Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |08:05 WIB
Putin Ketar-ketir, Pasukan Ukraina Terus Merangsek Maju hingga 30 Km ke Dalam Wilayah Rusia
Pasukan Ukraina dilaporkan telah merangsek maju hingga 30 km ke dalam wilayah Rusia (Foto: AP)
MOSKOW - Pasukan Ukraina dilaporkan telah maju hingga 30 km ke dalam wilayah Rusia. Hal ini menjadi serangan terdalam dan paling signifikan sejak Moskow memulai invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah terlibat pertempuran dengan pasukan Ukraina di dekat desa Tolpino dan Obshchy Kolodez, saat serangan di wilayah Kursk memasuki hari keenam.

Juru bicara kementerian luar negeri Maria Zakharova menuduh Kyiv mengintimidasi penduduk Rusia yang cinta damai.

Presiden Volodymyr Zelensky, yang secara langsung mengakui serangan tersebut untuk pertama kalinya dalam pidatonya pada Sabtu (10/8/2024) malam, mengatakan 2000 serangan lintas batas telah dilancarkan oleh Rusia dari Kursk pada musim panas ini.

"Artileri, mortir, pesawat nirawak. Kami juga mencatat serangan rudal, dan setiap serangan tersebut layak mendapat respons yang adil," kata Zelensky kepada negara tersebut dalam pidatonya malam hari dari Kyiv.

Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ribuan tentara terlibat dalam operasi tersebut, jauh lebih banyak daripada serangan kecil yang awalnya dilaporkan oleh penjaga perbatasan Rusia.

Sementara kelompok sabotase yang didukung Ukraina telah meluncurkan serangan lintas batas secara berkala, serangan Kursk menandai serangan terkoordinasi terbesar di wilayah Rusia oleh pasukan konvensional Kyiv.

"Kami sedang melakukan serangan. Tujuannya adalah untuk meregangkan posisi musuh, menimbulkan kerugian maksimum, dan mengacaukan situasi di Rusia karena mereka tidak dapat melindungi perbatasan mereka sendiri," kata pejabat itu.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada Minggu (11/8/2024) bahwa pasukannya telah menggagalkan upaya kelompok bergerak musuh dengan kendaraan lapis baja untuk menerobos jauh ke wilayah Rusia.

Namun dalam pengakuan yang jelas bahwa pasukan Kyiv kini telah maju jauh ke wilayah perbatasan Kursk, kementerian pertahanan melaporkan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina di dekat desa Tolpino dan Obshchy Kolodez yang berjarak sekitar 25 km dan 30 km dari perbatasan Rusia-Ukraina.

 

