Ma’ruf Amin : IKN Bukan Sekedar Proyek Infrastruktur Namun Cerminan Visi Besar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya sekedar proyek infrastruktur. Melainkan, hal itu adalah wujud cerminan dari visi besar untuk menciptakan pusat pemerintahan modern, berkelanjutan, inklusif dan berorientasi masa depan.

“Pembangunan IKN bukan sekedar proyek infrastruktur namun merupakan cerminan dari visi besar kita untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, inklusif dan berorientasi masa depan,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada groundbreaking Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa IKN akan menjadi simbol dari tekad Bangsa Indonesia untuk merajut keberagaman dalam persatuan dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional.

“Dirancang dengan visi jangka panjang, IKN dibangun untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan,” ujar Ma’ruf Amin.

Selain itu, kata Wapres, IKN juga diharapkan tidak hanya mampu menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan budaya tapi juga menjadi magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.