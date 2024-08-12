Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ma’ruf Amin : IKN Bukan Sekedar Proyek Infrastruktur Namun Cerminan Visi Besar

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |11:42 WIB
Ma’ruf Amin : IKN Bukan Sekedar Proyek Infrastruktur Namun Cerminan Visi Besar
Wapres RI Ma'ruf Amin. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya sekedar proyek infrastruktur. Melainkan, hal itu adalah wujud cerminan dari visi besar untuk menciptakan pusat pemerintahan modern, berkelanjutan, inklusif dan berorientasi masa depan.

“Pembangunan IKN bukan sekedar proyek infrastruktur namun merupakan cerminan dari visi besar kita untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, inklusif dan berorientasi masa depan,” kata  Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada groundbreaking Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).  

Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa IKN akan menjadi simbol dari tekad Bangsa Indonesia untuk merajut keberagaman dalam persatuan dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional.

“Dirancang dengan visi jangka panjang, IKN dibangun untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan,” ujar  Ma’ruf Amin.

Selain itu, kata Wapres, IKN juga diharapkan tidak hanya mampu menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan budaya tapi juga menjadi magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement