HOME NEWS NUSANTARA

Pabrik Kimia di Kawasan Industri Serang Terbakar, Petugas Sempat Kewalahan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |20:25 WIB
Pabrik Kimia di Kawasan Industri Serang Terbakar, Petugas Sempat Kewalahan
Illustrasi Kebakaran (foto: dok freepik)
A
A
A

SERANG - Kebakaran hebat terjadi di kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Senin (12/8/2024). Pabrik kimia PT Cahaya Indo Abadi itu terbakar secara misterius pukul 09.30 WIB.

Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan bergegas melakukan evakuasi dan pendinginan. 

"Kita terima laporan langsung menuju lokasi untuk penanganan," kata Danru Regu A, Hana Maulana dalam keterangannya.

Menurut Hana, proses evakuasi berlangsung lama lantaran bagian gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan bubuk kimia. 

"Kurang lebih empat jam baru bisa dipadamkan, kita terima laporan pukul 11.10 WIB, tiba di lokasi 11.41 WIB. Berhasil dipadamkan pukul 15.36 WIB,"katanya.

 

