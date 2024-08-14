Datang Melayat ke Kerabat, Gadis Asal Nisel Malah Tewas Tenggelam

NIAS - Nasib nahas dialami seorang gadis bernama Putri Jaya Buulolo (18) datang melayat bersama keluarga di Desa Sisobaholi Iraono Hura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias ditemukan tewas tenggelam saat mandi di sungai Idanogawo, Rabu (14/8/2024).

Kasi Humas Polres Nias Iptu Osiduhugo Daeli mengatakan, korban merupakan warga Desa Marao, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tiba di Desa Sisobaholi Iraono Hura, Kabupaten Nias pada Minggu (11/8) dalam rangka melayat atas meninggalnya nenek korban bersama dengan Bualasokhi Bu'ulolo (Bapak Tua) dan abangnya bernama Anugerah Bu'ulolo.

Osiduhugo menjelaskan, kejadian nahas itu terjadi pada Rabu (14/8/2024) sekira pukul 12.30 wib, dimana korban bersama abangnya dan beberapa orang lainnya pergi ke sungai Idanogawo untuk mandi di sungai.

"Tidak lama kemudian tiba-tiba abang korban mendatangi Bualasokhi Bu'ulolo yang sedang berada di rumah warga, memberitahukan bahwa korban tenggelam di sungai," ujar Osiduhugo Daeli, Rabu (14/8/2024) malam.

Kemudian lanjutnya, keluarga bersama masyarakat mendatangi lokasi kejadian, dan Kepala Desa setempat menghubungi Polsek Idanogawo, dan dilakukan pencarian terhadap korban.