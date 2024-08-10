Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ambil Pancingan yang Tersangkut, Pria Paruh Baya Malah Tenggelam di Bendungan

Yuswantoro , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |21:24 WIB
A
A
A

WAY KANAN - Polsek Negeri Besar melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) seorang laki laki diduga tenggelam dan meninggal dunia saat mancing ikan di bendungan salah satu Perusahaan Perkebunan di Tulang Bawang Barat, Sabtu (10/8/2024).

Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kapolsek Negeri Besar Ipda Sobrun menjelaskan, pihaknya menerima laporan kejadian seorang warga tenggelam di bendungan air, korban diketahui bernama Sutrisno (54) warga Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

"Menurut keterangan saksi, bahwa korban tenggelam di bendungan tersebut, diduga pada saat sedang memancing dan pancing milik korban tersangkut sehingga korban bermaksud untuk melepaskan pancing dengan cara menceburkan diri di bendungan,” kata Sobrun kepada wartawan.

Setelah itu, baru diketahui saksi, pada saat melintas melihat pancing dan alat korban masih berada di pinggir sungai dan saksi berinisiatif menelpon istri korban dan tidak lama warga membantu, dan mencari korban dan ditemukan sekitar pukul 20.03 Wib di dasar sungai dengan kedalamnya sekitar 3 meter.

 

