HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Muba 2024, Dukungan Parpol untuk Pasangan Toha-Rohman Bertambah

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |23:02 WIB
Pilkada Muba 2024, Dukungan Parpol untuk Pasangan Toha-Rohman Bertambah
Dukungan Parpol untuk Pasangan Toha-Rohman Bertambah/ist
A
A
A

JAKARTA  - Dukungan partai politik untuk pasangan H. M. Toha Tohet-Kiyai Rohman di Pilkada Musi Banyuasin 2024, semakin bertambah. Dukungan kali ini juga datang dari Partai NasDem. 

Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera 3, Fauzi Amro hadir langsung menyerahkan surat B1KWK kepada pasangan Toha-Rohman di NasDem Tower Jakarta.

"Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan lagi B1 KWK dari Partai Nasdem, dimana untuk maju Pilkada Muba 2024 nanti,"ujar Toha, Kamis (15/8/2024).

Dikatakannya, pasangan Toha Tohet-Kiyai Rohman terus berikhtiar untuk menambah partai pengusung. Informasinya, Gerindra, PAN, dan Perindo akan turut bergabung sebagai partai yang akan mengusung H. M. Toha-Tohet-Kiyai Rohman dalam Pilkada Muba 2024.

 "Kita minta doanya kepada warga Muba, kemungkinan akan ada tambahan partai lagi yang kita dapatkan," tutup Toha.

Setelah mengantongi Surat B1KWK dari Partai Nasdem maka hampir dipastikan H. M. Toha Tohet-Kiyai Rohman memiliki modal kursi yang cukup untuk mendaftar ke KPU sebagai kontestan pilkada. Sebelumnya pasangan ini juga telah mengantongi Surat B1KWK dari PKB.

 

Halaman:
1 2
      
