HOME NEWS NUSANTARA

Bikin Geger, Penjaga Kos Ditemukan Tewas Terduduk Penuh Luka Tusuk

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |21:35 WIB
Bikin Geger, Penjaga Kos Ditemukan Tewas Terduduk Penuh Luka Tusuk
Ilustrasi
A
A
A

JAMBI - Tidak butuh terlalu lama, pelaku penusukan penjaga kos di Jalan Jendral A Thalib, RT 008, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (14/8/2024) lalu hingga tewas berhasil dibekuk tim Opsnal Polsek Telanaipura.

Tersangka berinisial JP (21) diamankan petugas saat berada di rumah keluarganya di Pagar Drum 16, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Kamis kemarin.

"Korban bernama Sofyan (36) meninggal dunia di salah satu kamar kos dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya," ungkap Kapolsek Telanaipura, AKP S Harefa, Jumat (16/8/2024).

Dirinya menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan dari Afif yang mendapatkan informasi adanya penikaman di kamar korban di lantai 2 kos Karya Maju.

Saat itu, setibanya di kamar kos korban, pelapor melihat pintu kamar korban sudah dalam keadaan terbuka (renggang).

Betapa terperangah pelapor, melihat korban duduk di depan pintu toilet dalam keadaan berlumuran darah. Tidak hanya itu, ketika di cek terdapat beberapa luka yang diduga akibat tusukan benda tajam.

"Pelapor bersama bapaknya menggotong korban dan membawa korban menggunakan mobil ke RSUD Raden Mattaher untuk mendapatkan perawatan medis," ujar Kapolsek.

 

Halaman:
1 2
      
