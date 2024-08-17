Advertisement
HOME NEWS BALI

Kebakaran Hebat Landa Pasar Seni Ubud Bali, Pedagang Bakal Direlokasi

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |21:20 WIB
Kebakaran Hebat Landa Pasar Seni Ubud Bali, Pedagang Bakal Direlokasi
Kebakaran Pasar Seni di Bali (Foto: Catur Kusumaningrat/Okezone)
GIANYAR - Kebakaran hebat melanda Pasar Seni Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa kabupaten di Bali dikerahkan untuk melakukan upaya pemadaman.

Api belum berhasil dijinakkan setelah hampir enam jam. Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu (17/8/2024) pukul 13.00 Wita.

Kebakaran melanda bangunan Pasar Seni Ubud yang berada di Blok Timur. Titik api yang berada di basement bawah menyebabkan petugas Damkar kewalahan memadamkan api.

Sekitar pukul 18.40 Wita, api masih belum bisa dipadamkan. Petugas Damkar berjibaku melakukan pemadaman dengan menyisir area bawah bangunan pasar.

Sekda Gianyar I Dewa Alit Mudiarta mengatakan, total seribu lebih pedagang yang berdagang di kawasan Pasar Seni Ubud. Mereka akan direlokasi sementara waktu.
 

(Arief Setyadi )

      
