Forkopimda Rohul Lepas Pawai Safety Riding Kampanye Keselamatan Merah Putih 2024

ROHUL - Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-79 RI digelar di Kantor Bupati Kab. Rokan Hulu, Sabtu (17/8/2024) pukul 16.15 WIB. Sebelum pelaksanaan upacara telah dilepas Pawai Safety Riding Kampanye Keselamatan Merah Putih oleh Forkopimda Kabupaten Rokan Hulu.

Safety Riding, Kampanye Keselamatan Merah Putih ini diinisiai oleh Kapolda Riau dan dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Riau serta serentak di Polres Jajaran, termasuk Kab.Rokan Hulu. Tampak di lapangan peserta pawai mengenakan helm dengan desain Merah Putih yang cukup unik. Ada yang bergambar pahlawan, semarak HUT RI, Burung Garuda, dan ada juga imbauan tentang keselamatan berlalu lintas.

Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, Akp Tatit Rizkyan menerangkan bahwa sebelum kampanye keselamatan ini, selama 1 minggu dari tanggal 10-16 Agustus 2024 telah dilaksanakan Lomba Design Helm Merah Putih yang dihimpun oleh Ditlantas Polda Riau.

"Kemudian helm tersebut digunakan untuk kampanye ini," ucalnya.

Dari data yang direkap oleh Ditlantas Polda Riau, Peserta Lomba Design Helm Merah Putih mencapai 2.000 peserta dan untuk Kab. Rokan Hulu mencapai 235 peserta.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono mengatakan dengan adanya Kampanye Keselamatan Merah Putih 2024 ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme serta kesadaran dalam tertib berlalu lintas. Setelah melepas pawai tersebut forkopimda menuju lapangan kantor nupati untuk melaksanakan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih.

(Qur'anul Hidayat)