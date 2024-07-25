Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cuaca Panas, Kapolres Rohul: Waspadai Oknum-Oknum yang Membuka Lahan dengan Cara Bakar Hutan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |22:32 WIB
Cuaca Panas, Kapolres Rohul: Waspadai Oknum-Oknum yang Membuka Lahan dengan Cara Bakar Hutan
Rakor Polres Rohul
ROKAN HULU- Kapolres Rokan Hulu  (Rohul) AKBP Budi Setiyono SIK MH, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), Kamis (25/7/2024) sekitar pukul 09.00 Wib,  Rupatama Polres Rohul.

Rakor dihadiri, Dandim 0313 / KPR diwakili Danramil 02 Rambah Kapten ARM Alza Septiandi, Kelapa BPBD Rohul  Ridarmanto, SIP, MIP, Kasatpol PP  Gorneng S Sos, M Si, Kaban Kesbangpol  Suharman Nasution S Pi, MM, Wakapolres  Kompol Rahmat Hidayat, SIK

Kemudian, Kabag Ops Polres Rohul Kompol  Amru Hutahuruk SH, Kabag SDM  Kompol S Sinaga SH,  Kabag Log Kompol Awaluddin,  Kasikum  Kompol Dasril SH, Ps Kabag Ren AKP Hermawan SH,  para Kasat Jajaran, Kapolsek jajaran,  para Camat Jajaran, para  Aktivis Masyarakat Peduli Api Rohul dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Rohul mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Nikmatnya sehingga dapat hadir dalam kegiatan Rakor penanganan   Karhutla di Rohul.

"Pagi ini, Kita melaksanakan rapat koordinasi, hal ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Riau dan Pemerintah Provinsi Riau untuk dilaksanakan Dua Minggu sekali dengan tempat yang berbeda, kegiatan sebelumnya di Kantor Bupati, saat ini dilaksanakan di Polres selanjutnya akan kita laksanakan di intansi terkait," tuturnya.

Lanjutnya, rapat ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam hal pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan, sehingga kita semua dapat memahami bahwa tugas ini merupakan tanggungjawab kita bersama. 

Saat ini, sudah memasuki musim kemarau dimana saat ini cuaca cukup panas, intensitas hujan berkurang dan hampir tidak ada sehingga akan berpotensi terjadinya Karlahut di  Rohul. 

"Waspadai oknum - oknum yang berkeinginan membuka lahan dengan membakar, karena cuaca seperti saat ini merupakan momen yang tepat bagi Pelaku untuk membuka lahannya dengan membakar," tegasnya.

 

      
