Cuaca Panas, Kapolres Rohul: Waspadai Oknum-Oknum yang Membuka Lahan dengan Cara Bakar Hutan

ROKAN HULU- Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Budi Setiyono SIK MH, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), Kamis (25/7/2024) sekitar pukul 09.00 Wib, Rupatama Polres Rohul.

Rakor dihadiri, Dandim 0313 / KPR diwakili Danramil 02 Rambah Kapten ARM Alza Septiandi, Kelapa BPBD Rohul Ridarmanto, SIP, MIP, Kasatpol PP Gorneng S Sos, M Si, Kaban Kesbangpol Suharman Nasution S Pi, MM, Wakapolres Kompol Rahmat Hidayat, SIK

Kemudian, Kabag Ops Polres Rohul Kompol Amru Hutahuruk SH, Kabag SDM Kompol S Sinaga SH, Kabag Log Kompol Awaluddin, Kasikum Kompol Dasril SH, Ps Kabag Ren AKP Hermawan SH, para Kasat Jajaran, Kapolsek jajaran, para Camat Jajaran, para Aktivis Masyarakat Peduli Api Rohul dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Rohul mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Nikmatnya sehingga dapat hadir dalam kegiatan Rakor penanganan Karhutla di Rohul.

"Pagi ini, Kita melaksanakan rapat koordinasi, hal ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Riau dan Pemerintah Provinsi Riau untuk dilaksanakan Dua Minggu sekali dengan tempat yang berbeda, kegiatan sebelumnya di Kantor Bupati, saat ini dilaksanakan di Polres selanjutnya akan kita laksanakan di intansi terkait," tuturnya.

Lanjutnya, rapat ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam hal pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan, sehingga kita semua dapat memahami bahwa tugas ini merupakan tanggungjawab kita bersama.

Saat ini, sudah memasuki musim kemarau dimana saat ini cuaca cukup panas, intensitas hujan berkurang dan hampir tidak ada sehingga akan berpotensi terjadinya Karlahut di Rohul.

"Waspadai oknum - oknum yang berkeinginan membuka lahan dengan membakar, karena cuaca seperti saat ini merupakan momen yang tepat bagi Pelaku untuk membuka lahannya dengan membakar," tegasnya.