HOME NEWS JATIM

Meriah! Bendera Merah Putih Raksasa Sepanjang 79 Meter Membentang di Jalanan Kota Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |12:46 WIB
Meriah! Bendera Merah Putih Raksasa Sepanjang 79 Meter Membentang di Jalanan Kota Malang
Bendera Merah Putih raksasa berkebar di Kota Malang. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Puluhan personel Linmas di Kota Malang merayakan detik-detik peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, dengan membentangkan bendera merah putih raksasa. Bendera merah putih berukuran 79 meter menandai usia Indonesia itu dibentangkan oleh para Linmas Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Bendera selebar 3 meter dan panjang 79 meter itu dibentangkan oleh 69 petugas Linmas Bumiayu di Simpang Empat Jalan Rajasa, pada detik-detik peringatan proklamasi HUT Republik Indonesia ke-79 pada Sabtu (17/8/2024).

Sebelum kirab bendera di mulai, masyarakat sudah berjubel memenuhi ruas Jalan Rajasa. Mereka ingin melihat langsung bendera raksasa dibentangkan. Bendera itu dibentangkan ketika jelang pukul 10.00 WIB, saat detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Bendera merah putih raksasa itu pun menutupi hampir ruas jalan perempatan Jalan Rajasa, sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas meminta kendaraan yang akan melintas untuk berhenti selama prosesi pembentangan bendera.

Setelah pembacaan teks Proklamasi, semua warga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Momen ini sebagai wujud penghormatan atas kemerdekaan bangsa, penghargaan bagi pahlawan kemerdekaan dan menguatkan nasionalisme masyarakat.

Komandan peleton Linmas Kelurahan Bumiayu, Miswardi mengatakan, panjang bendera merah putih sengaja dibuat sesuai umur kemerdekaan Republik Indonesia yakni 79 meter. Adapun filosofi dari lebar bendera berukuran 3 meter merupakan wujud sinergi tiga unsur yang terdiri dari linmas yang merupakan representasi pemerintah daerah, dengan TNI yang dalam hal ini Babinsa, serta Polri dari unsur Bhabinkamtibmas.

 

Halaman:
1 2
      
