Dilantik Jadi Anggota DPRD OKU, Dua Kader Perindo Janji Lanjutkan Program Masyarakat

OKU – Dua kader Partai Perindo dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU. Dua orang merupakan dari Perindo yakni Yeri Ferliansyah dan Andaran Simbolon, keduanya pun berjanji akan melanjutkan menyentuh masyarakat dengan program yang telah sejak lama dijalankan.

Yeri Ferliansyah yang juga Ketua DPD Partai Perindo OKU mengaku, capaian dua kursi di DPRD OKU ini merupakan bukti jika Partai Perindo sudah dikenal dan dipercaya masyarakat dengan berbagai program nyata yang langsung menyentuh masyarakat.

“Sebelum kami menjadi anggota DPRD OKU telah banyak melakukan kegiatan sosial. Di antaranya di bidang kesehatan, pembuatan infrastruktur semua memakai dana pribadi. Jadi kalau untuk memperkaya diri bukan tujuan kami menjadi anggota DPRD OKU. Tapi lebih kepada mempermudah membantu masyarakat,” kata Yeri Ferlisansyah.