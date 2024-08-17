Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD OKU, Yeri Ferliansyah: Bukti Perindo Dipercaya Masyarakat

Widori Agustino , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |15:39 WIB
Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD OKU, Yeri Ferliansyah: Bukti Perindo Dipercaya Masyarakat
Dua anggota DPRD OKU dari Perindo Yeri Ferliansyah dan Andaran Simbolon (foto: dok ist)
OKU - Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih di OKU dari berbagai partai resmi dilantik, termasuk dua anggota DPRD OKU dari Partai Perindo OKU, keduanya pun berjanji akan melanjutkan dan menyentuh masyarakat dengan program yang telah sejak lama dijalankan.

Pertama di Sumatera Selatan, sebanyak 35 anggota dewan terpilih periode 2024-2029, resmi dilantik di gedung DPRD OKU pada Jumat 16 Agustus 2024 siang, dari jumlah itu, dua orang merupakan dari Partai Perindo yakni Yeri Ferliansyah dan Andaran Simbolon.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Oku, Yeri Ferliansyah mengatakan, dirinya terpilih menjadi anggota dewan di OKU karena Perindo sudah dikenal Masyarakat.

“Ini bukti jika Perindo OKU sudah dikenal dan dipercaya masyarakat, dengan berbagai program nyata yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Yeri Ferliansyah.

 

Partai Perindo Perindo DPRD OKU
