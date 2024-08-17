35 Anggota DPRD OKU Resmi Dilantik, Dua di Antaranya dari Perindo

OKU - Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih di OKU dari berbagai partai resmi dilantik, termasuk dua anggota DPRD OKU dari Partai Perindo OKU, keduanya pun berjanji akan melanjutkan menyentuh masyarakat dengan program yang telah sejak lama dijalankan.

Pertama di Sumatera Selatan, sebanyak 35 anggota dewan terpilih periode 2024-2029, resmi dilantik di gedung DPRD OKU pada Jumat 16 Agustus 2024 siang, dari jumlah itu, dua orang merupakan dari Partai Perindo yakni Yeri Ferliansyah dan Andaran Simbolon.

Kursi terbanyak diketahui dipegang Partai Amanat Nasional (PAN) OKU dengan delapan kursi, sementara disusul Partai Nasdem dan Partai Gerindra masing masing empat kursi.