Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Didukung 7 Parpol Termasuk Perindo, Begini Visi dan Misi Cabup Mimika Maximus Tipagau

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:06 WIB
Didukung 7 Parpol Termasuk Perindo, Begini Visi dan Misi Cabup Mimika Maximus Tipagau
Maximus Tapigau
A
A
A

JAKARTA - Calon Bupati Mimika 2024-2029 Maximus Tipagau menjelaskan visi-misi yang ia usung untuk membawa perubahan di Kabupaten Mimika. Ia bertekad menjadikan Mimika sebagai kabupaten yang mandiri secara ekonomi dengan mengedepankan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta. 

Maximus menilai, selama ini, sinergi yang seharusnya terjadi antara pemerintah dan swasta belum berjalan optimal. Maximus berkomitmen agar aliran anggaran yang ada benar-benar sampai kepada masyarakat melalui program yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.

“Saya ingin kita sinergi antara swasta dan pemerintah daerah. Karena menurut saya mungkin pemerintah, dengan biaya begitu besar, jalan sendiri, perusahaan jalan sendiri. Jadi sasaran kepada masyarakatnya tidak begitu secara baik. Contoh tentang pendidikan, kesehatan, perumahan masyarakat di dalamnya harus ada air bersih, ada energi listrik," ujarnya kepada media di Jakarta Rabu (16/08/2024). 

Maximus menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu, Maximus, bersama Peggi Patricia Pattipi sebagai calon wakil bupati Mimika, berkomitmen untuk menyalurkan dana pembangunan secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat lokal.

“Kami optimis, bisa menyelenggarakan  pendidikan gratis, kesehatan gratis, air minum itu bagian dari kehidupan yang harusnya gratis,” tegas Maximus.

Selain itu, ia berencana untuk membangun fasilitas publik yang memadai seperti sekolah, klinik, dan pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Putra dari panglima perang Suku Moni itu percaya bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif akan meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Dalam visinya, Maximus juga ingin mengubah Mimika menjadi pusat industri jasa di Papua dengan menekankan pembangunan pelabuhan internasional. Ia yakin bahwa dengan adanya pelabuhan ini, Mimika dapat menjadi pusat distribusi logistik di Papua, yang tidak hanya akan mengurangi biaya pengiriman, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi penduduk setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185048//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gE1N_large.jpg
KPK Panggil Dius Enumbi sebagai Saksi Kasus Dana Operasional Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183079//papua-YvXj_large.jpg
Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371//pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181348//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka_tiba_di_papua-52EP_large.jpg
Gibran ke Papua Barat: Pembangunan Tidak Boleh Lagi Jawa-Sentris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181324//pemerintah-ADt1_large.jpg
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178852//kkb-CRPV_large.jpg
Breaking News! KKB di Yahukimo Mengamuk, Bacok Warga dengan Kampak hingga Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement