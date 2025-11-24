Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh Papua: Prabowo Hadirkan Perubahan Nyata di Bidang HAM

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:32 WIB
Tokoh Papua: Prabowo Hadirkan Perubahan Nyata di Bidang HAM
Tokoh Papua: Prabowo Hadirkan Perubahan Nyata di Bidang HAM
A
A
A

JAYAPURA– Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou menyebut, pemerintah saat ini memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cendrawasih. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua.

Dikatakannya, beberapa tahun terakhir masyarakat Papua menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia melihat situasi mulai berubah secara bertahap seiring dengan semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap isu HAM.

"Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM. Akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana, lebih khususnya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua," ujarnya, Senin (24/11/2025).

Imanuel menambahkan,pendekatan pemerintah yang semakin tegas terhadap pelanggaran HAM membawa harapan baru bagi warga Papua.

"Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil. Kami sangat berterima kasih atas pimpinan Bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini," tegasnya.

Dia melanjutkan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah saat ini benar-benar mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Tanah Papua.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah mencanangkan program-program yang benar-benar menyentuh rakyat di seluruh Indonesia, terutama kami yang berada di Tanah Papua," ujarnya.

Tokoh Papua

Salah satu kebijakan yang dirasakan masyarakat Papua adalah langkah pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan mafia anggaran. Pasalnya, masalah tersebut selama ini membuat dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

"Kami sangat bangga karena Bapak Prabowo mulai memberantas hal-hal itu. Bagi kami orang Papua, khususnya di Tanah Merah, ini sangat berarti," jelasnya.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM, akhir-akhir ini terjadi kekerasan dimana-dimana lebih khususya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua.

Imanuel juga menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini mulai menjawab berbagai keluhan masyarakat Papua yang selama ini kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia menyebut, program makan bergizi gratis untuk anak-anak menjadi salah satu bantuan yang langsung terasa manfaatnya.

"Anak-anak kami mulai mendapatkan makan bergizi gratis. Ini luar biasa karena sangat mengurangi beban kami sebagai orang tua," tuturnya.

 

