Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Billy Mambrasar Dorong Menkop Perluas Akses Koperasi bagi Anak Muda Papua

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |19:26 WIB
Billy Mambrasar Dorong Menkop Perluas Akses Koperasi bagi Anak Muda Papua
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Billy Mambrasar (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam pertemuan antara Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, di kantor Kementerian Koperasi, Billy Mambrasar selaku Anggota Komite menyampaikan pentingnya membuka ruang yang lebih besar bagi anak-anak muda Papua dalam akses permodalan dan pengelolaan koperasi.

Billy menyoroti ketimpangan pembangunan koperasi di wilayah timur Indonesia. 

"Di tengah upaya pemerintah memperluas akses ekonomi rakyat, kebutuhan untuk mendirikan koperasi hingga ke daerah pelosok harus menjadi fokus utama," ujar Billy, Jumat (21/11/2025).

Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa dari lebih dari 127 ribu koperasi aktif di Indonesia, kurang dari 12 persen beroperasi di wilayah timur, termasuk Papua, padahal kawasan ini memiliki lebih dari 3 juta penduduk usia produktif.

Selain itu, menurut data Pemerintah Provinsi Papua, lebih dari seribu koperasi di wilayah tersebut kini tidak aktif. 

“Sebanyak 1.023 koperasi di Papua sudah dalam keadaan mati suri. Dari total 3.483 koperasi yang ada, hanya 1.460 yang benar-benar aktif,” ungkap Billy mengutip laporan resmi pemerintah daerah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942//kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181324//pemerintah-ADt1_large.jpg
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178851//pemerintah-cFAu_large.jpg
Billy Mambrasar Bawa Pesan Penting dari Prabowo untuk Papua, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177795//presiden_prabowo_dan_wakil_presiden_gibran-yEz3_large.jpg
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Sentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176318//presiden_prabowo_subianto-8rz4_large.jpeg
Prabowo Minta Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Segera Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175371//pemerintah-Ed3W_large.jpg
Profil Billy Mambrasar, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua Termuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement