Prabowo Panggil Kepala BRIN ke Istana, Bahas Apa?

JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025) siang. Kehadirannya merupakan tindak lanjut atas panggilan Presiden Prabowo Subianto.

“Siang ini kami bersama Pak Waka dipanggil Bapak Presiden. Tentu kami berharap mendapatkan arahan dari beliau terkait arah pengembangan BRIN ke depan,” kata Arif.

Arif menjelaskan, bahwa BRIN saat ini fokus pada penguatan riset dan inovasi nasional, sehingga diharapkan mampu mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Ia juga mengatakan, telah menyiapkan sejumlah bahan terkait pengembangan BRIN yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.