HOME NEWS NUSANTARA

Tabrakan Mobil vs Motor di Kolaka, Satu Orang Tewas Seketika

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:08 WIB
Tabrakan Mobil vs Motor di Kolaka, Satu Orang Tewas Seketika
Kecelakaan Lalu lintas di Kolaka (Foto: Okezone/Muh Rusli)
A
A
A

KOLAKAKecelakaan lalu lintas antara minibus Toyota Avanza silver dengan Nomor Polisi (Nopol) DR 1475 KW dan motor matic Honda Scoopy hitam di jalan poros Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (17/8/2024). Satu orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif menjelaskan, kecelakaan maut tersebut terjadi di jalan poros Kolaka-Pomalaa pada pukul 13.00 Wita. Minibus Avaza tersebut dikemudi seorang perempuan inisial berinisial H (58), asal Desa Longori, Kecamatan Baula, Kolaka.

"Tabrakan lawan arah, mobil Avanza melaju dari arah Kolaka menuju Pomalaa dan motor dari arah sebaliknya," Minggu (18/8/2024).

Sedangkan inisial pengendara yakni DM  asal Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ia membonceng rekannya inisial A yang belum diketahui asal dan tempat tinggalnya

Akibat dari tabrakan itu, DM tewas di tempat dan boncengannya dilarikan ke RS SMS Berjaya Kolaka akibat luka-Luka. Sementara pengemudi mobil dan kedua kendaraan telah diamankan Satlantas Polres Kolaka. 

Mobil Avanza alami kerusakan bagian depan dan roda dua juga rusak berat di bagian depan. "Penyebab kecelakaan masih diselidiki," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
