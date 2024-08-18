Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bus Angkut Wisatawan Kecelakaan di Tol Cipali, 2 Orang Tewas 

Irwan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |09:23 WIB
Bus Angkut Wisatawan Kecelakaan di Tol Cipali, 2 Orang Tewas 
Bus Terguling Usai Tabrak Truk. Foto: Tangkapan Layar.
JAKARTA - Bus mengalami kecelakaan kembali terjadi di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kendaraan tersebut terguling setelah menabrak truk di lokasi itu. 

Akibat insiden tersebut, setidaknya ada dua orang penumpang tewas dan 10 lainnya mengalami luka-luka.

Dari sebuah video amatir terlihat bus yang mengangkut wisatawan itu bernomor polisi E 7508 YD. Kanit PJR Tol Cipali AKP Anang mengungkapkan bahwa bus ditumpangi 15 orang termasuk sopir. 

Bus itu akan menjemput penumpang lainnya di Jakarta, yang merupakan satu komunitas bernama Bus Mania.

Adapun kecelakaan itu menewaskan penumpang dengan identitas Falah Hakul Akhyar (11) dan Muhammad jibril Nur Fauzan (23).

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
