HOME NEWS NEWS

Perindo Serahkan Surat Dukungan ke Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |12:33 WIB
Perindo Serahkan Surat Dukungan ke Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. Foto: Okezone/Fiqri.
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.

Penyerahan surat B1-KWK itu diserahkan pimpinan pengurus DPD dan DPW Partai Perindo yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Senin (19/8/2024).

"Ya jadi pada hari ini Partai Perindo akan berikan sekitar 90-an B1-KWK," kata Angela usai penyerahan surat B1-KWK di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Angela menjelaskan, penyerahan surat B1-KWK ini merupakan tahap akhir dukungan yang diberikan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu kepada paslon calon kepala daerah (cakada) yang memiliki visi-misi yang sama dengan partainya.

"Jadi ini final ya kepada para cakada yang kami yakini membawa visi dan misi yang sama dengan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan persatuan Indonesia," tutur Angela.

 

