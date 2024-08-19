Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo: Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:52 WIB
Perindo: Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPP Partai Perindo bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
JAKARTA - Partai Perindo mendukung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Dukungan itu diberikan, karena Partai Perindo meyakini Ridwan Kamil layak bertarung di Pilgub Jakarta.

"Menurut kami yang bersangkutan (Ridwan Kamil) layak untuk tampill dalam kontestasi Pilkada (Jakarta)," kata Ketua DPP Perindo bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun, Minggu (18/8/2024).

Tama juga meyakini kesolidan partai pendukung di belakang Ridwan Kamil akan memantapkannya untuk maju sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta. Menurutnya, hal ini mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan kemenangan.

"Khusus untuk Pak RK selain itu kita juga melihat komposisi partai yang menjadi pendukung. Kita juga melihat sepertinya hampir sebagian besar solid mendukung pak RT untuk maju ke Jakarta," tegasnya.

Tama juga menilai RK merupakan sosok yang mempunyai kapabilitas. Terlebih nama RK juga muncul di survei publik.

"Yang bersangkutan itu kita anggap besar, punya peluang untuk menang dan kira-kira menurut kami layak untuk memimpin Jakarta," pungkasnya.

(Arief Setyadi)

      
