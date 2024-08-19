Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo Dukung RK di Pilgub Jakarta, Ferry Kurnia: Jabar Jadi Bahan Pembanding

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:37 WIB
Perindo Dukung RK di Pilgub Jakarta, Ferry Kurnia: Jabar Jadi Bahan Pembanding
Waketum Partai Perindo Ferry Rizkiyansyah (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
JAKARTA - Partai Perindo mendukung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Perindo menyebut kesuksesan RK di Jawa Barat merupakan salah satu pembanding untuk memutuskan mendukung suami Atalia Praratya maju sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.

“Saya yakin masyarakat Jakarta tahu juga apa yang sudah dilakukan Pak RK di Jawa Barat, itu jadi bahan pembanding lah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia, Minggu (18/8/2024).

Ferry yakin RK dapat berjuang setelah dinilai berhasil di Jawa Barat. Menurutnya, dalam konteks berdemokrasi maka RK pun bisa memperjuangkan keberhasilan wilayah di luar Jawa Barat.

“Saya pikir kalau tempatnya lotus tempat saya pikir dalam konteks berdemokrasi ya di mana pun sama saja,” tegas dia.

Ia berharap Jakarta dapat lebih maju di tangan RK. Ferry mengatakan,  RK diharapkan mampu membuat sosoknya diterima oleh warga Jakarta.

“Yang mungkin agak spesial karena ini Daerah Khusus Jakarta, ya ini satu hal yang juga harus diperjuangkan oleh Pak RK untuk bagaimana betul betul diterima oleh masyarakat Jakarta, seperti itu,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
