Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Sekjen Perindo: Pembangunan Akan Lebih Cepat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq menyatakan Partai Perindo mendukung Ridwan Kamil sebagai Bakal Calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu diberikan karena Partai Perindo meyakini Ridwan Kamil akan membuat pembangunan di Jakarta akan lebih cepat.

"Jadi menurut saya akan lebih speed up dari pembangunan DKJ dan pasti dalam satu tahun kita bisa melihat hasil dari apa yg dilakukan oleh Pak RK," kata Rofiq.

Hal itu ia sampaikan setelah partainya menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil, di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

Rofiq mengaku tidak mempermasalahkan elektabilitas Ridwan Kamil lebih tinggi di Jawa Barat daripada di Jakarta. Menurutnya, warga Jakarta lebih rasional dalam memilih calon pemimpin mereka untuk lima tahun yang akan datang.

"DKJ itu kan masyarakatnya urban, datang dari segala macam penjuru, tentu yang dilihat lebih rasional, yakni calon-calon pemimpin yang punya kapasitas yang akan diberikan tempat," ujarnya.