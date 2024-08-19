Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilgub Kepri, Ketum Perindo Berikan Langung Surat Dukungan ke Ansar Ahmad

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:27 WIB
Pilgub Kepri, Ketum Perindo Berikan Langung Surat Dukungan ke Ansar Ahmad
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo berikan rekomendasi dukungan ke Ansar Ahmad-Nyanyang Harris Pratamura di Pilgub Kepri (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Ansar Ahmad dalam Pilgub Kepulauan Riau (Kepri) pada Pilkada serentak 2024. Surat rekomendasi dukungan diberikan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

"Berikutnya adalah (penyerahan surat rekomendasi) pasangan Bapak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang Harris Pratamura untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri," kata Angela saat menyerahkan surat rekomendasi di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024). 

"Terima kasih," jawab Ansar sambil menerima surat rekomendasi. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengungkapkan alasan pihaknya mendeklarasikan dukungan kepada mereka. Menurutnya, ketiga bakal calon kepala daerah itu mempunyai visi yang sama dalam mensejahterakan Indonesia. 

"Ada kesamaan visi antara tiga kandidat itu dengan visi yang dibangun oleh Partai Perindo ke depan, yakni bagaimana mensejahterakan Indonesia," kata Rofiq di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement