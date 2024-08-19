Pilgub Kepri, Ketum Perindo Berikan Langung Surat Dukungan ke Ansar Ahmad

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Ansar Ahmad dalam Pilgub Kepulauan Riau (Kepri) pada Pilkada serentak 2024. Surat rekomendasi dukungan diberikan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

"Berikutnya adalah (penyerahan surat rekomendasi) pasangan Bapak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang Harris Pratamura untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri," kata Angela saat menyerahkan surat rekomendasi di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

"Terima kasih," jawab Ansar sambil menerima surat rekomendasi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengungkapkan alasan pihaknya mendeklarasikan dukungan kepada mereka. Menurutnya, ketiga bakal calon kepala daerah itu mempunyai visi yang sama dalam mensejahterakan Indonesia.

"Ada kesamaan visi antara tiga kandidat itu dengan visi yang dibangun oleh Partai Perindo ke depan, yakni bagaimana mensejahterakan Indonesia," kata Rofiq di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu.