Partai Perindo Usung Melki Laka Lena di Pilgub NTT

JAKARTA - Partai Perindo mengumumkan bakal calon kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024. Pada Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT), Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu mengusung Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki.

Deklarasi dukungan Partai Perindo ke Melki secara simbolis dilakukan Ketua Umum, Angela Tanoesoedibjo dengan menyerahkan surat rekomendasi.

"Dengan ini saya memberikan dukungan kepada Pak Immanuel, Partai Perindo dengan resmi memberikan surat rekomendasi," kata Angela di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/220).

Dalam kesempatan tersebut, Angela pun berharap, Melki dapat bekerja sama dengan Partai Perindo khususnya kader-kader yang berada di tempatnya maju sebagai bakal calon gubernur untuk membangun NTT menjadi lebih baik.

"Semoga sukses Pak di NTT dan semoga bisa berjuang bersama Partai Perindo," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq; Wakil Ketua Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun.

Dalam kesempatan yang sama, Partai Perindo juga menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil yang akan maju di Pilgub Jakarta.



(Arief Setyadi )