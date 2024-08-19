Advertisement
NEWS

Didukung Perindo di Pilkada Manokwari Selatan, Frengki Mandacan: Kami Akan Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:32 WIB
Calon Bupati Manokwari Selatan di Papua Barat Frengki Mandacan (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon Bupati Manokwari Selatan di Papua Barat, Frengki Mandacan telah resmi mendapat surat dukungan berupa B1-KWK dari DPP Perindo, Senin (19/8/2024).

Pada kesempatan itu, Frengki mengucapkan terima kasih lantaran telah diberi surat dukungan dari Partai Perindo. Ia pun berkata, akan maksimalkan usaha untuk menangkan Pilkada 2024.

"Terima masih atas kesempatan yang telah diberikan yang baik oleh tuhan ini sehingga pada saat siang hari ini saya dapatkan rekkmendasi B1 KWK daei Bu Ketum Perindo. Tentunya apa yang telah diberikan ini kami pergunakan sebaik-baiknya dan memenangkan kontestasi Pillada 2024," terang Frenki di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

 

