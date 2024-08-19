Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo di Pilbup Teluk Wondama, Elysa Auri Komitmen Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Kesehatan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:26 WIB
Didukung Perindo di Pilbup Teluk Wondama, Elysa Auri Komitmen Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Kesehatan
Cabup Teluk Wondama Elysa Auri (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Cabup) Teluk Wondama, Elysa Auri mendapat surat dukungan berupa B1-KWK untuk manu di Pilkada 2024 dari DPP Partai Perindo, Senin (19/8/2024). Ia pun berkomitmen akan membangun wilayah itu dari sisi infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

Elysa menyampaikan syukur dan terima kasih kepada partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu lantaran telah memberi dukungan kepadanya maju di Pilkada 2024. Baginya, dukungan itu tanggung jawab yang harus diemban dengan baik.

"Tentu ini merupakan satu tanggung jawab dari kami, di mana di Kabupaten Wondama kami perlu membangun satu kolaborasi dengan kokoh," tutur Elysa.

Dengan demikian, ia berkata, kepemimpinannya bisa berikan dampak bajk bagi Teluk Wondama. "Sehingga bisa berikan dampak positif bagu semua orang di Wondama menikmati proses oembangunan itu dengan baik," katanya.

"Baik pembangunan ekonomi, SDM, kesehatan maupun pendidikan," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement