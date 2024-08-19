Didukung Perindo di Pilbup Teluk Wondama, Elysa Auri Komitmen Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Kesehatan

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Cabup) Teluk Wondama, Elysa Auri mendapat surat dukungan berupa B1-KWK untuk manu di Pilkada 2024 dari DPP Partai Perindo, Senin (19/8/2024). Ia pun berkomitmen akan membangun wilayah itu dari sisi infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

Elysa menyampaikan syukur dan terima kasih kepada partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu lantaran telah memberi dukungan kepadanya maju di Pilkada 2024. Baginya, dukungan itu tanggung jawab yang harus diemban dengan baik.

"Tentu ini merupakan satu tanggung jawab dari kami, di mana di Kabupaten Wondama kami perlu membangun satu kolaborasi dengan kokoh," tutur Elysa.

Dengan demikian, ia berkata, kepemimpinannya bisa berikan dampak bajk bagi Teluk Wondama. "Sehingga bisa berikan dampak positif bagu semua orang di Wondama menikmati proses oembangunan itu dengan baik," katanya.

"Baik pembangunan ekonomi, SDM, kesehatan maupun pendidikan," imbuhnya.