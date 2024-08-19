2 Motor Adu Banteng di Lintas Maumere-Larantuka, Satu Pelajar Tewas

SIKKA - Dua sepeda motor adu banteng di jalan lintas Maumere-Larantuka, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu 17 Agustus 2024. Satu pemotor tewas usai kecelakaan, sementara satu pemotor lainnya luka parah.

Korban tewas diketahui berinisial LL (18), seorang pelajar asal Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka. Korban diduga mengendarai sepeda motornya di bawah pengaruh minuman beralkohol.

Kasi Humas Polres Sikka, Iptu Susanto mengungkapkan, LL tewas dengan kondisi luka serius pada beberapa bagian tubuhnya, antara lain terdapat luka robek di dada bagian kiri korban.

"Juga lecet di bibir atas sebelah kiri, lecet di pergelangan tangan kanan dalam pengaruh alkohol," ujar Iptu Susanto, Senin (19/8/2024).

Iptu Susanto menuturkan, kecelakaan berawal saat korban mengendarai motor Honda Mio dengan kecepatan tinggi tanpa lampu utama dari arah Kota Maumere menuju Larantuka.

Saat hendak menyalip mobil di depannya, motor Honda CRV yang dikendarai AW (25) datang dari arah berlawanan. Adu banteng terjadi ketika motor korban berpapasan dengan motor AW yang juga sedang dalam kecepatan tinggi tersebut.

Kecelakaan ini mengakibatkan kedua pemotor berada dalam kondisi mengenaskan, sehingga segera dilarikan ke Puskesmas Waigete. Namun, nyawa LL tak tertolong usai sempat ditangani medis.