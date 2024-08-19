Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Motor Adu Banteng di Lintas Maumere-Larantuka, Satu Pelajar Tewas

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |12:44 WIB
2 Motor Adu Banteng di Lintas Maumere-Larantuka, Satu Pelajar Tewas
Dua motor adu banteng di NTT, satu pelajar tewas (Foto : Istimewa)
A
A
A

SIKKA - Dua sepeda motor adu banteng di jalan lintas Maumere-Larantuka, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu 17 Agustus 2024. Satu pemotor tewas usai kecelakaan, sementara satu pemotor lainnya luka parah. 

Korban tewas diketahui berinisial LL (18), seorang pelajar asal Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka. Korban diduga mengendarai sepeda motornya di bawah pengaruh minuman beralkohol. 

Kasi Humas Polres Sikka, Iptu Susanto mengungkapkan, LL tewas dengan kondisi luka serius pada beberapa bagian tubuhnya, antara lain terdapat luka robek di dada bagian kiri korban. 

"Juga lecet di bibir atas sebelah kiri, lecet di pergelangan tangan kanan dalam pengaruh alkohol," ujar Iptu Susanto, Senin (19/8/2024). 

Iptu Susanto menuturkan, kecelakaan berawal saat korban mengendarai motor Honda Mio dengan kecepatan tinggi tanpa lampu utama dari arah Kota Maumere menuju Larantuka. 

Saat hendak menyalip mobil di depannya, motor Honda CRV yang dikendarai AW (25) datang dari arah berlawanan. Adu banteng terjadi ketika motor korban berpapasan dengan motor AW yang juga sedang dalam kecepatan tinggi tersebut. 

Kecelakaan ini mengakibatkan kedua pemotor berada dalam kondisi mengenaskan, sehingga segera dilarikan ke Puskesmas Waigete. Namun, nyawa LL tak tertolong usai sempat ditangani medis. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement