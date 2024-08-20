Tak Perlu Panik, WHO: Mpox Bukan Covid-19 Baru

Pejabat WHO menekankan bahwa mpox, terlepas dari apakah itu jenis baru atau lama, bukanlah Covid-19 baru (Foto: AP)

BERLIN — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pada Selasa (20/8/2024) bahwa mpox, bukanlah Covid-19 baru, terlepas dari apakah itu jenis baru atau lama. Hal ini ditekankan karena pihak berwenang tahu cara mengendalikan penyebarannya.

"Kita bisa dan harus mengatasi mpox bersama-sama," kata Dr. Hans Kluge, direktur regional WHO untuk Eropa, kepada wartawan.

"Jadi, apakah kita akan memilih untuk menerapkan sistem untuk mengendalikan dan memberantas mpox secara global? Atau apakah kita akan memasuki siklus kepanikan dan pengabaian lainnya? Bagaimana kita menanggapi sekarang dan di tahun-tahun mendatang akan menjadi ujian kritis bagi Eropa dan dunia," tambahnya.

Mpox, infeksi virus yang menyebabkan lesi berisi nanah dan gejala seperti flu, biasanya ringan tetapi dapat mematikan.

Varietas mpox klade 1b telah memicu kekhawatiran global karena tampaknya menyebar lebih mudah melalui kontak dekat rutin. Kasus varian tersebut dikonfirmasi minggu lalu di Swedia dan dikaitkan dengan wabah yang berkembang di Afrika.